Юрген Клопп вернется на тренерскую скамью

Бывший наставник "Ливерпуля" может вновь возглавить клуб или национальную сборную после работы в Red Bull.

Как сообщает İdman.Biz, президент "Баварии" Ули Хенес уверен, что Клопп не останется в офисе Red Bull навсегда.

С 2025 года немец работает глобальным директором по футболу Red Bull, координируя RB Leipzig, Red Bull Salzburg, New York Red Bulls и другие клубы сети. Клопп управляет стратегией, помогает спортивным директорам и наставляет тренеров.

Хенес подчеркивает, что Клопп "создан для скамьи", и предсказывает возвращение к тренерской работе. Специалиста связывают с "Ливерпулем", Барселоной, Реалом, сборной Германии и другими топ-клубами. Сам Клопп отмечает, что наслаждается нынешней ролью, но дверь для будущего возвращения не закрыта: "Я могу принять решение через несколько лет".

Даже при нынешней позиции Клопп остается одним из самых влиятельных и харизматичных тренеров современного футбола, и многие уверены, что его финальная игра еще впереди.

Напомним, что матч "Карабаха" с "Ливерпулем" в рамках Лиги чемпионов УЕФА по футболу состоится 28 января следующего года в Англии.

