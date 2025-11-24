24 Ноября 2025
RU

Агасалим Мирджавадов: "Если Самира Абасова отправят в отставку, кто придет?"

Азербайджанский футбол
Новости
24 Ноября 2025 18:29
19
Агасалим Мирджавадов: "Если Самира Абасова отправят в отставку, кто придет?"

Член Тренерского комитета АФФА Агасалим Мирджавадов прокомментировал ситуацию вокруг наставника "Нефтчи" Самира Абасова. По его словам, клубу необходимо сохранять доверие к тренеру, так как именно он формировал нынешний состав, сообщает İdman.Biz.

Мирджавадов отметил, что в футболе всегда бывают поражения и ошибки, однако резкие решения могут лишь усугубить ситуацию.

"Они должны доверять Самиру Абасову. Команду сформировал он. В футболе бывают поражения и ошибки. Если Самира Абасова отправят в отставку, кто придет? Снова иностранец? Не знаю, хочет ли Самир сам уйти или это решение руководства, но, на мой взгляд, он должен остаться до зимней паузы. Руководство привело тех футболистов, которых хотел главный тренер. За это им нужно сказать спасибо. Правда, за неудачи отвечает главный тренер. Внутренние проблемы они сами знают. "Нефтчи" каждый год должен играть за чемпионство и выступать в еврокубках. Имя клуба и болельщики этого требуют. Последнее слово за руководством. По моему мнению, ему нужно дать шанс хотя бы до зимы", - цитирует слова специалиста sport24.az.

Напомним, "Нефтчи" в XII туре Мисли Премьер-лиги уступил дома "Имишли" со счетом 2:3 и сейчас занимает восьмое место с 15 очками.

İdman.Biz

Тэги:

Новости по теме

Юные футболисты "Нефтчи" прошли обучающий семинар - ФОТО
19:12
Азербайджанский футбол

Юные футболисты "Нефтчи" прошли обучающий семинар - ФОТО

Игрокам и тренерам рассказали об игре, борьбе с договорными матчами, расизме и антидопинге

Юношеская лига УЕФА: названы арбитры матча "Карабах" - "Наполи"
18:39
Азербайджанский футбол

Юношеская лига УЕФА: названы арбитры матча "Карабах" - "Наполи"

Юношеский поединок в Италии доверен чешскому арбитру
Экс-футболист сербской Серии А: "Карабах" способен удивить "Наполи"
18:10
Футбол

Экс-футболист сербской Серии А: "Карабах" способен удивить "Наполи"

Степан Томас выделил ключевых игроков азербайджанского чемпиона
Джанни Де Бьязи: "Карабах" в этом сезоне особенно подготовился к Лиге чемпионов"
17:55
Футбол

Джанни Де Бьязи: "Карабах" в этом сезоне особенно подготовился к Лиге чемпионов"

Бывший тренер сборной Азербайджана отмечает, что клуб усилил состав
Антонио Конте: “Хотим посвятить победу над “Карабахом” Марадоне”
17:40
Футбол

Антонио Конте: “Хотим посвятить победу над “Карабахом” Марадоне”

Наставник итальянского клуба поделился своими ожиданиями от предстоящего матча с агдамским клубом
Назначен новый главный тренер "Карван-Евлах" - ОБНОВЛЕНО + ФОТО
17:37
Футбол

Назначен новый главный тренер "Карван-Евлах" - ОБНОВЛЕНО + ФОТО

Физули Мамедов возглавит команду

Самое читаемое

"Эльче" и мадридский "Реал" выдали результативную ничью - ВИДЕО
02:04
Мировой футбол

"Эльче" и мадридский "Реал" выдали результативную ничью - ВИДЕО

"Сливочные" набрали 32 очка и возглавляют турнирную таблицу
Норрис и Пиастри могут быть дисквалифицированы на Гран-при Лас-Вегаса
23 Ноября 11:46
Формула 1

Норрис и Пиастри могут быть дисквалифицированы на Гран-при Лас-Вегаса

Болиды Макларена проходят дополнительную проверку ФИА на топливо и износ нижней планки
"Ливерпуль" на "Энфилде" разгромно проиграл аутсайдеру АПЛ - ВИДЕО
22 Ноября 21:02
Мировой футбол

"Ливерпуль" на "Энфилде" разгромно проиграл аутсайдеру АПЛ - ВИДЕО

Кризис мерсисайдцев продолжается
"Астон Вилла" одержала волевую победу в матче с "Лидс Юнайтед"
23 Ноября 20:17
Мировой футбол

"Астон Вилла" одержала волевую победу в матче с "Лидс Юнайтед"

"Астон Вилла" поднялась на четвертое место