Агасалим Мирджавадов: "Если Самира Абасова отправят в отставку, кто придет?"

Член Тренерского комитета АФФА Агасалим Мирджавадов прокомментировал ситуацию вокруг наставника "Нефтчи" Самира Абасова. По его словам, клубу необходимо сохранять доверие к тренеру, так как именно он формировал нынешний состав, сообщает İdman.Biz.

Мирджавадов отметил, что в футболе всегда бывают поражения и ошибки, однако резкие решения могут лишь усугубить ситуацию.

"Они должны доверять Самиру Абасову. Команду сформировал он. В футболе бывают поражения и ошибки. Если Самира Абасова отправят в отставку, кто придет? Снова иностранец? Не знаю, хочет ли Самир сам уйти или это решение руководства, но, на мой взгляд, он должен остаться до зимней паузы. Руководство привело тех футболистов, которых хотел главный тренер. За это им нужно сказать спасибо. Правда, за неудачи отвечает главный тренер. Внутренние проблемы они сами знают. "Нефтчи" каждый год должен играть за чемпионство и выступать в еврокубках. Имя клуба и болельщики этого требуют. Последнее слово за руководством. По моему мнению, ему нужно дать шанс хотя бы до зимы", - цитирует слова специалиста sport24.az.

Напомним, "Нефтчи" в XII туре Мисли Премьер-лиги уступил дома "Имишли" со счетом 2:3 и сейчас занимает восьмое место с 15 очками.

