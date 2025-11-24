24 Ноября 2025
Экс-футболист сербской Серии А: "Карабах" способен удивить "Наполи"

24 Ноября 2025 18:10
21
"В этом сезоне я следил за играми как "Наполи", так и "Карабаха". Обе команды находятся в хорошей форме", - заявил бывший игрок итальянских клубов "Виченца" и "Комо", ветеран хорватского футбола Степан Томас, комментируя матч V тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА по футболу между "Наполи" и "Карабахом".

Он отметил, что верит в возможность азербайджанского чемпиона удивить в Италии: "Гурбан Гурбанов собрал сильную команду, и они достойно сражаются с крупными клубами. В прошлом сезоне я по приглашению моего бывшего тренера Курбана Бердиева посетил Баку и наблюдал матч "Турана Товуза" с "Карабахом". "Наполи" тренирует очень опытный Антонио Конте. Из-за травм Кевин Де Брюйне и Ромелу Лукаку не примут участия в матче, что станет преимуществом для азербайджанской команды. Кроме того, "Наполи" потратил много сил в последнем туре Серии А против "Аталанты", и игроки могут быть частично уставшими. Думаю, что "Карабах" сможет заработать хотя бы одно очко в гостях".

Бывший игрок сборной Хорватии также выделил отдельных футболистов "Карабаха": "Мне очень нравятся Кевин Медина и член сборной Азербайджана Эльвин Джафаргулиев. "Карабах" силен командно - они уже показали это в матчах с "Бенфикой" и "Челси".

Матч "Наполи" - "Карабах" состоится 25 ноября на стадионе "Диего Армандо Марадона" и начнется в 23:59 по бакинскому времени.

