24 Ноября 2025
Антонио Конте: “Хотим посвятить победу над “Карабахом” Марадоне”

Футбол
Новости
24 Ноября 2025 17:40
44
Главный тренер "Наполи" Антонио Конте заявил, что победа над "Карабахом" в Лиге чемпионов стала бы лучшим способом почтить память Диего Марадоны в годовщину его смерти.

Как передает İdman.Biz, об этом итальянский специалист заявил в ходе предматчевой пресс-конференции в Неаполе.

Наставник отметил, что команда подойдет к матчу с правильной энергией после успешной игры против "Аталанты" (3:1) в Серии А.

По словам Конте, соперник из Азербайджана стал одним из открытий нынешнего розыгрыша ЛЧ, поэтому неаполитанцам понадобится максимальная концентрация.

Он подчеркнул, что у "Карабаха" быстрый футбол, хорошо интегрированные легионеры и высокая интенсивность, которую "Наполи" должен выдержать с первых минут.

"Мы подходим к матчу с нужной энергией и хотим провести игру на высоком уровне. Завтра годовщина смерти Диего Марадоны, и было бы здорово посвятить ему победу", - сказал Конте.

Матч “Наполи” – “Карабах” состоится 25 ноября в Неаполе и начнется в 23:59 по бакинскому времени.

Теймур Тушиев

İdman.Biz

