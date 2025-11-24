Юные футболисты "Нефтчи" прошли обучающий семинар - ФОТО

В футбольном центре Palms Sports состоялся семинар для команд U-19, U-17, U-16, U-15 и женской U-16 "Нефтчи".

Как сообщает İdman.Biz, участникам представили обширную программу, посвященную ключевым аспектам современного футбола.

На мероприятии тренерам и игрокам рассказали о правилах игры, принципах борьбы с договорными матчами, мерах противодействия расизму, а также об антидопинговых требованиях. Тему правил представил координатор Футбольной академии "Нефтчи" Намик Адилов. О предотвращении договорных игр выступил менеджер Palms Sports Arena Хикмет Мамедов, а о борьбе с расизмом рассказал менеджер по корпоративной социальной ответственности Рустам Наджафов.

Информацию по антидопинговым нормам представил врач академии Ровшан Расулов.

İdman.Biz