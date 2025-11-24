Защитник "Наполи" о матче с "Карабахом": "Это будет трудная игра"

Защитник "Наполи" Алессандро Буонкорно поделился ожиданиями от матча Лиги чемпионов против "Карабаха".

Как сообщает İdman.Biz, на пресс-конференции он заявил, что команда готова показать сильную игру и использовать импульс после победы над "Аталантой".

Буонкорно подчеркнул, что выигранный матч Серии А стал для команды мощным эмоциональным толчком: "Это был трудный поединок, но он сильно нас воодушевил. Теперь мы должны принести ту же энергию в завтрашнюю игру, потому что на кону стоит очень многое".

Игрок отметил, что "Наполи" уверенно готовится к встрече: "Мы всегда верили в свои возможности и понимали, чего от нас хочет тренер. Да, в сезоне бывают подъемы и спады, но мы сохраняем конкурентность. Мы готовы сделать все, чтобы добиться хорошего результата".

Буонкорно высоко оценил игру "Карабаха" в Лиге чемпионов: "Это качественная команда. Они очень хорошо выступают в турнире, и мы прекрасно понимаем, что матч будет непростым. Поддержка наших болельщиков станет ключевым фактором. Все в клубе - игроки, тренеры, болельщики - объединены одной целью: выиграть эту игру".

Матч "Наполи" - "Карабах" состоится 25 ноября в Неаполе и начнется в 23:59 по бакинскому времени.

İdman.Biz