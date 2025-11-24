24 Ноября 2025
Джанни Де Бьязи: "Карабах" в этом сезоне особенно подготовился к Лиге чемпионов"

24 Ноября 2025 17:55
Джанни Де Бьязи: "Карабах" в этом сезоне особенно подготовился к Лиге чемпионов"

"Карабах" в этом сезоне особенно подготовился к Лиге чемпионов. Внутри национального чемпионата соперников немного, поэтому основной акцент сделан на еврокубки".

Об этом в интервью итальянским СМИ заявил бывший главный тренер сборной Азербайджана Джанни Де Бьязи, комментируя предстоящий матч "Наполи" – "Карабах" в основной стадии Лиги чемпионов УЕФА по футболу.

По его словам, команда Гурбана Гурбанова сильнее, чем в прошлые годы: "Для меня это не стало сюрпризом. В этом сезоне их главная цель - Лига чемпионов. Турнир важен как с точки зрения престижа, так и финансов, и опыта. "Карабах" обладает бюджетным преимуществом и приглашает качественных легионеров. Даже если эти игроки не мирового уровня, при высокой мотивации они создают серьезную опасность для соперников".

Де Бьязи отметил, что "Карабах" является самым доминирующим клубом Азербайджана: "Можно сказать, что у них почти две разные команды - одна выступает в национальном чемпионате, другая - в еврокубках. Так как зрительская аудитория Премьер-лиги невелика, основной доход клубов приходит именно с матчей в еврокубках".

Отметим, что матч "Наполи" – "Карабах" состоится 25 ноября на стадионе "Диего Армандо Марадона" и начнется в 23:59 по бакинскому времени.

