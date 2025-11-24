24 Ноября 2025
Гвардиола извинился за конфликт с оператором после поражения "Ман Сити" от "Ньюкасла"

24 Ноября 2025 19:30
Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола принес извинения за инцидент с телеоператором после поражения от "Ньюкасла" в матче АПЛ на "Сент-Джеймс Парк".

Сразу после финального свистка испанец в резких эмоциях вступил в перепалку с игроком соперников Бруну Гимарайншем, а затем попал в кадры конфликта с камерой, сообщает İdman.Biz.

По словам тренера, он был раздосадован результатом и повел себя неправильно: "Я извиняюсь. Мне стыдно, когда я смотрю это. Я попросил прощения у оператора почти сразу. Я не идеален. После 1000 игр я все еще совершаю большие ошибки. Но всегда защищу свою команду и свой клуб".

İdman.Biz

