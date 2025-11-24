25 Ноября 2025
Винисиус хочет покинуть "Реал" из-за Алонсо

24 Ноября 2025 19:59
Винисиус хочет покинуть "Реал" из-за Алонсо

Форвард "Реала" Винисиус Жуниор донес до руководства клуба свою позицию по будущему, передает İdman.Biz.

Как сообщает The Athletic со ссылкой на три источника, знакомых с ситуацией, в конце прошлого месяца бразилец провел разговор с президентом Флорентино Пересом и заявил, что не намерен обсуждать продление контракта, пока его отношения с главным тренером Хаби Алонсо остаются напряженными.

Беседа состоялась после "Эль Класико", где Винисиус резко отреагировал на замену. По информации издания, он сказал Пересу, что в нынешних условиях подписание нового соглашения не является для него правильным решением.

Ранее переговоры между "Реалом" и Винисиусом зашли в тупик из-за разногласий по финансовым условиям. Действующий контракт игрока рассчитан до конца сезона 2026/2027, однако ясности по будущему форварда пока нет.

