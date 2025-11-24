Бывший защитник "Челси": "Ливерпуль" просто развалился"

Бывший защитник "Челси" Джон Терри высказался о раскладе сил в английской Премьер-лиге и заявил, что видит только двух претендентов на чемпионский титул - "Арсенал" и "Челси". По его словам, предстоящий матч на "Стэмфорд Бридж" станет важным этапом в борьбе за вершину таблицы, сообщает İdman.Biz.

Терри отметил, что, хотя судьба чемпионства пока не решается в одной встрече, именно эти две команды выглядят наиболее стабильными. При этом он исключил "Ливерпуль" из гонки за титул: "Я считаю, что "Ливерпуль" на 100 процентов выбыл из борьбы. Что случилось с "Ливерпулем"? Он просто развалился. Команда выглядит так, будто у нее серьезные проблемы".

По мнению Терри, предстоящие туры покажут, кто сможет выдержать давление и навязать борьбу до конца сезона.

İdman.Biz