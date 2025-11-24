Биологический возраст Криштиану Роналду оценен в 28 лет

Компания Whoop сообщила, что биологический возраст 40-летнего нападающего сборной Португалии и "Ал-Насра" Криштиану Роналду составляет 28 лет.

Как сообщает İdman.Biz, данные исследования были опубликованы в соцсети X и быстро набрали популярность. Сам Роналду отреагировал коротким комментарием: "Данные не лгут".

В нынешнем сезоне португалец провел 17 матчей за клуб и сборную, забив 16 голов и сделав две результативные передачи. Форвард выступает за "Ал-Наср" с 2023 года, однако наибольшую славу ему принесли годы в "Манчестер Юнайтед" и мадридском "Реале".

Роналду является пятикратным обладателем "Золотого мяча".

İdman.Biz