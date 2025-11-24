24 Ноября 2025
RU

Бывший главный тренер сборной Азербайджана предупредил "Наполи" перед матчем с "Карабахом"

Футбол
Новости
24 Ноября 2025 16:40
32
Бывший главный тренер сборной Азербайджана Джанни Де Бьязи дал рекомендации "Наполи" перед матчем группового этапа Лиги чемпионов против "Карабаха".

Как сообщает İdman.Biz, итальянский специалист в интервью национальной прессе отметил, что в составе азербайджанского чемпиона есть несколько опасных футболистов.

Он выделил пятерых игроков, на которых "Наполи" должен обратить внимание.

"Нариман Ахундзаде благодаря своей физической подготовке и точным ударам может дать команде серьезное преимущество. Я работал с ним в сборной и уверен в его высоком потенциале", – сказал Де Бьязи.

Также итальянец отметил защитника Эльвина Джафаргулиева и полузащитника Торала Байрамова: "Торал может не часто играть в Лиге чемпионов, но его дальние удары создают постоянную угрозу. Джафаргулиев активно подключается к атакам и способен осложнить жизнь любой защите".

Среди легионеров наставник выделил Леандро Андраде и Марко Янковича: "Андраде – ключевой игрок команды, отлично видит свободные зоны и точно наносит удары по воротам. Янкович играет центральную роль в построении игры, располагаясь перед обороной и управляя атакующими действиями".

Отметим, что матч "Наполи" – "Карабах" состоится 25 ноября на стадионе "Диего Армандо Марадона" и начнется в 23:59 по бакинскому времени.

