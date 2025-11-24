24 Ноября 2025
Назначен новый главный тренер "Карван-Евлах" - ОБНОВЛЕНО + ФОТО

24 Ноября 2025 17:37
Определен новый главный тренер "Карван-Евлаха".

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Futbolinfo.az, команду возглавит Физули Мамедов.

Официального заявления об отставке Азера Гашимова, покинувшего пост вчера, клуб пока не сделал. Тем не менее, приход Мамедова подтвержден: стороны завершили переговоры и достигли соглашения по всем вопросам.

Физули Мамедов будет работать с командой до конца сезона, стараясь сохранить место "Карван-Евлах" в Премьер-лиге. Ожидается, что зимой клуб усилит состав.

Ранее Мамедов кратковременно возглавлял "Нефтчи", работал с юношескими сборными U-15 и U-16. Последним его местом работы был "Мингячевир", который он сохранил в I лиге в прошлом сезоне.

Официальные заявления об отставке Гашимова и назначении Мамедова ожидаются в ближайшее время.

14:14

Главный тренер "Карван-Евлах" Азер Гашимов не подавал в отставку.

Специалист считает, что способен справиться со своей работой до завершения сезона:

"Я не уходил в отставку. У меня контракт с "Карван-Евлах" действует до мая. По этому вопросу нужно встретиться с руководством, обсудить ситуацию и после этого принимать решение. Думаю, что смогу выполнять свои обязанности до конца сезона", - сказал он в комментарии для Report.

Отметим, что "Карван-Евлах" сейчас занимает последнее, 12-е место в турнирной таблице, имея в активе пять очков.

11:09

В Премьер-лиге Мисли произошла очередная отставка.

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на bizim.media, после домашнего поражения от "Кяпаза" со счетом 1:2 в XII туре и падения на последнее место "Карван-Евлах" расстался с главным тренером.

Под руководством Азера Гашимова "Карван-Евлах" набрал всего пять очков в 12 играх.

Назначенный на пост главного тренера в начале сезона дебютант элиты был признан главным виновником неудач и отправлен в отставку.

Региональный клуб официально объявит о расставании сегодня. В течение дня станет известна и фамилия нового главного тренера команды.

