24 Ноября 2025
Вагиф Садыхов: "Надеемся, руководство "Нефтчи" примет правильное решение касательно главного тренера"

24 Ноября 2025 17:25
"Каждый из нас вырос вместе с "Нефтчи" и дышит этим клубом. Мы с нетерпением ждем дней, когда команда вновь обретет свою прежнюю мощь", - заявил председатель Комитета тренеров АФФА Вагиф Садыхов, комментируя выступление "Нефтчи" в этом сезоне.

Бывший игрок и главный тренер бакинской команды отметил, что клуб пока не демонстрирует стабильную игру: "В некоторых матчах "Нефтчи" показывает хороший футбол, выходит на поле мотивированным. Но иногда что-то не получается, выявляются недостатки. Несмотря на это, мы не теряем надежды и верим, что снова увидим сильный "Нефтчи". Эта команда в будущем вновь будет бороться за верхние позиции в национальном чемпионате".

Садыхов также коснулся слухов об увольнении главного тренера Самира Абасова: "Пока официального решения нет, поэтому высказываться преждевременно. Надеемся, руководство клуба примет правильное решение, которое будет полезно для развития команды и ожиданий болельщиков".

По его словам, "Нефтчи" обладает сильным составом, но для достижения результатов требуется время: "В этом сезоне в команду пришли несколько качественных легионеров. Игрокам нужно время, чтобы полностью адаптироваться друг к другу. Главное - выстроить командную игру, а для этого нужны терпение и время".

Отметим, что после XII туров "Нефтчи" с 15 очками занимает восьмое место в турнирной таблице Мисли Премьер-лиги.

