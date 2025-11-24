24 Ноября 2025
RU

Игроки “Наполи” настраиваются на победу: “Перенесем позитив на матч с “Карабахом” - ОБЗОР İDMAN.BİZ

Футбол
Новости
24 Ноября 2025 16:10
43
Игроки “Наполи” настраиваются на победу: “Перенесем позитив на матч с “Карабахом” - ОБЗОР İDMAN.BİZ

Футболисты "Наполи" после победы над "Аталантой" со счетом 3:1 в Серии А высказались о серьезном настрое на матч Лиги чемпионов против агдамского "Карабаха", который пройдет 25 ноября в Неаполе на стадионе "Диего Армандо Марадона".

Как передает İdman.Biz, автор третьего мяча в игре с бергамасками Ноа Ланг в эфире Radio CRC признался, что для него было принципиально важно забить на "Марадоне" после разочарования из-за отмененного гола в предыдущем туре в Турине.

По словам нидерландца, сейчас для "Наполи" главное - сохранить позитивную энергию и вернуть уверенность в своих силах.

"Наша задача - перенести эту энергию на поле во вторник в Лиге чемпионов. У нас достаточно качества, чтобы играть лучше, но если "Наполи" неудачно выступит в матче с "Карабахом", победу над "Аталантой" быстро забудут. Поэтому все наши мысли уже сосредоточены на ближайшей игре в Лиге чемпионов", - сказал Ланг.

Между тем итальянское издание Corriere del Mezzogiorno отмечает, что похожий настрой демонстрирует и Давид Нерес. Бразилец заявил, что команда не может зацикливаться на одном результате, так как в футболе все очень быстро меняется, и, если провалить следующий матч, разговоры о негативе вернутся.

Общий тон задают и публикации футболистов в социальных сетях. Защитник Сам Бейкема назвал победу над "Аталантой" "правильной энергией после паузы" и отметил, что теперь команда думает о вторнике.

В свою очередь Маттео Политано подчеркнул, что именно такой результат был нужен "Наполи" перед важной неделей, завершив свое сообщение традиционным Forza Napoli. Паскуале Маццокки отдельно выделил удовольствие от игры на "Марадоне" и поблагодарил болельщиков за атмосферу, которая должна помочь команде и в предстоящем матче Лиги чемпионов.

Итальянские СМИ подчеркивают, что "Карабах" воспринимается как одна из самых неожиданных и неприятных команд текущего розыгрыша Лиги чемпионов, а встречу в Неаполе называют практически матчем на выход из группы.

Напомним, “Карабах” после четырех туров групповой стадии Лиги чемпионов имеет в активе семь очков и занимает 15 место в турнирной таблице. Неаполитанцы же набрали четыре очка и располагаются на 24-й строчке.

Теймур Тушиев

İdman.Biz

Тэги:

Новости по теме

Гвардиола извинился за конфликт с оператором после поражения "Ман Сити" от "Ньюкасла"
19:30
Мировой футбол

Гвардиола извинился за конфликт с оператором после поражения "Ман Сити" от "Ньюкасла"

Главный тренер признал, что его поведение было ошибкой, и назвал себя "эмоциональным человеком"

Юные футболисты "Нефтчи" прошли обучающий семинар - ФОТО
19:12
Азербайджанский футбол

Юные футболисты "Нефтчи" прошли обучающий семинар - ФОТО

Игрокам и тренерам рассказали об игре, борьбе с договорными матчами, расизме и антидопинге

Юношеская лига УЕФА: названы арбитры матча "Карабах" - "Наполи"
18:39
Азербайджанский футбол

Юношеская лига УЕФА: названы арбитры матча "Карабах" - "Наполи"

Юношеский поединок в Италии доверен чешскому арбитру
Агасалим Мирджавадов: "Если Самира Абасова отправят в отставку, кто придет?"
18:29
Азербайджанский футбол

Агасалим Мирджавадов: "Если Самира Абасова отправят в отставку, кто придет?"

Опытный специалист считает, что столичному клубу не стоит торопиться с решением по главному тренеру

Экс-футболист сербской Серии А: "Карабах" способен удивить "Наполи"
18:10
Футбол

Экс-футболист сербской Серии А: "Карабах" способен удивить "Наполи"

Степан Томас выделил ключевых игроков азербайджанского чемпиона
Джанни Де Бьязи: "Карабах" в этом сезоне особенно подготовился к Лиге чемпионов"
17:55
Футбол

Джанни Де Бьязи: "Карабах" в этом сезоне особенно подготовился к Лиге чемпионов"

Бывший тренер сборной Азербайджана отмечает, что клуб усилил состав
Антонио Конте: “Хотим посвятить победу над “Карабахом” Марадоне”
17:40
Футбол

Антонио Конте: “Хотим посвятить победу над “Карабахом” Марадоне”

Наставник итальянского клуба поделился своими ожиданиями от предстоящего матча с агдамским клубом

Самое читаемое

"Эльче" и мадридский "Реал" выдали результативную ничью - ВИДЕО
02:04
Мировой футбол

"Эльче" и мадридский "Реал" выдали результативную ничью - ВИДЕО

"Сливочные" набрали 32 очка и возглавляют турнирную таблицу
Норрис и Пиастри могут быть дисквалифицированы на Гран-при Лас-Вегаса
23 Ноября 11:46
Формула 1

Норрис и Пиастри могут быть дисквалифицированы на Гран-при Лас-Вегаса

Болиды Макларена проходят дополнительную проверку ФИА на топливо и износ нижней планки
"Ливерпуль" на "Энфилде" разгромно проиграл аутсайдеру АПЛ - ВИДЕО
22 Ноября 21:02
Мировой футбол

"Ливерпуль" на "Энфилде" разгромно проиграл аутсайдеру АПЛ - ВИДЕО

Кризис мерсисайдцев продолжается
"Астон Вилла" одержала волевую победу в матче с "Лидс Юнайтед"
23 Ноября 20:17
Мировой футбол

"Астон Вилла" одержала волевую победу в матче с "Лидс Юнайтед"

"Астон Вилла" поднялась на четвертое место