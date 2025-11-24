Игроки “Наполи” настраиваются на победу: “Перенесем позитив на матч с “Карабахом” - ОБЗОР İDMAN.BİZ

Футболисты "Наполи" после победы над "Аталантой" со счетом 3:1 в Серии А высказались о серьезном настрое на матч Лиги чемпионов против агдамского "Карабаха", который пройдет 25 ноября в Неаполе на стадионе "Диего Армандо Марадона".

Как передает İdman.Biz, автор третьего мяча в игре с бергамасками Ноа Ланг в эфире Radio CRC признался, что для него было принципиально важно забить на "Марадоне" после разочарования из-за отмененного гола в предыдущем туре в Турине.

По словам нидерландца, сейчас для "Наполи" главное - сохранить позитивную энергию и вернуть уверенность в своих силах.

"Наша задача - перенести эту энергию на поле во вторник в Лиге чемпионов. У нас достаточно качества, чтобы играть лучше, но если "Наполи" неудачно выступит в матче с "Карабахом", победу над "Аталантой" быстро забудут. Поэтому все наши мысли уже сосредоточены на ближайшей игре в Лиге чемпионов", - сказал Ланг.

Между тем итальянское издание Corriere del Mezzogiorno отмечает, что похожий настрой демонстрирует и Давид Нерес. Бразилец заявил, что команда не может зацикливаться на одном результате, так как в футболе все очень быстро меняется, и, если провалить следующий матч, разговоры о негативе вернутся.

Общий тон задают и публикации футболистов в социальных сетях. Защитник Сам Бейкема назвал победу над "Аталантой" "правильной энергией после паузы" и отметил, что теперь команда думает о вторнике.

В свою очередь Маттео Политано подчеркнул, что именно такой результат был нужен "Наполи" перед важной неделей, завершив свое сообщение традиционным Forza Napoli. Паскуале Маццокки отдельно выделил удовольствие от игры на "Марадоне" и поблагодарил болельщиков за атмосферу, которая должна помочь команде и в предстоящем матче Лиги чемпионов.

Итальянские СМИ подчеркивают, что "Карабах" воспринимается как одна из самых неожиданных и неприятных команд текущего розыгрыша Лиги чемпионов, а встречу в Неаполе называют практически матчем на выход из группы.

Напомним, “Карабах” после четырех туров групповой стадии Лиги чемпионов имеет в активе семь очков и занимает 15 место в турнирной таблице. Неаполитанцы же набрали четыре очка и располагаются на 24-й строчке.

Теймур Тушиев

İdman.Biz