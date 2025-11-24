"Сабах" достиг юбилейного показателя в матче XII тура Мисли Премьер-лиги

В XII туре Мисли Премьер-лиги клуб "Сабах" оформил юбилейную ничью.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Профессиональную футбольную лигу, бакинская команда в 60-й раз сыграла вничью в рамках чемпионата.

Юбилей пришелся на матч против "Шамахы", который завершился со счетом 0:0. "Сабах" в своем 223-м матче в Премьер-лиге сыграл 60-ю ничью. Столичный клуб стал 14-й командой в истории чемпионатов Азербайджана, достигшей отметки в 60 ничьих. Из них 32 были зафиксированы дома и 28 - на выезде.

Отмечается, что рекордсменом по количеству ничьих за 33-летнюю историю турнира остается "Нефтчи", на счету которого 222 подобных результата.

