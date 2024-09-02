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Шарль Леклер: "Возможно, мы сможем отличиться и в Баку"

Фехтование
Новости
2 Сентября 2024 09:38
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Шарль Леклер: "Возможно, мы сможем отличиться и в Баку"

«Трасса в Баку мне очень нравится».

Как сообщает İdman.biz, такое заявление сделал перед Гран-При Азербайджана, который пройдет 13-15 сентября, гонщик «Феррари» Шарль Леклер.

Он одержал победу накануне на Гран-При в Монце, поделившись впечатлениями от этапа и поделившись ожиданиями от поездки в Баку.

«В Баку я неплохо выступал в прошлом, поэтому, возможно, мы и там сможем отличиться», - сказал Леклер.

Он продолжил мысль:

«Не знаю, сможем ли бороться за победы на других трассах, но в Монце наша машина работала отлично. Повторится ли это в оставшихся гонках сезона? Сомневаюсь, потому что полагаю, что фаворитами остаётся «Макларен», но совершенно точно, что мы сделали шаг вперед».

İdman.biz

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