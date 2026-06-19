Азербайджанские саблистки вошли в восьмерку сильнейших на Евро

Во французском Антони продолжается чемпионат Европы по фехтованию.

Как сообщает İdman.biz, женская сборная Азербайджана по сабле заняла восьмое место в командных соревнованиях.

В состав команды вошли Анна Башта, Сабина Керимова, Полина Касперович и Зарифа Гусейнова. В стартовом поединке азербайджанские саблистки одержали победу над сборной Германии со счетом 45:40 и вышли в четвертьфинал.

В борьбе за место в полуфинале наша команда уступила хозяйкам дорожки - сборной Франции (27:45). В дальнейшем в матчах за 5–8-е места азербайджанские спортсменки проиграли командам Польши (37:45) и Болгарии (39:45), завершив турнир на восьмой позиции.

В личных соревнованиях среди мужчин лучший результат среди представителей Азербайджана показал Магсуд Гусейнли. В турнире с участием около 70 спортсменов он занял 16-е место.

На групповом этапе Гусейнли одержал три победы, после чего в плей-офф победил соперников из Великобритании и Исландии и пробился в число 16 сильнейших. Однако в поединке за выход в четвертьфинал азербайджанский саблист уступил французу Жан-Филиппу Патрису со счетом 6:15.