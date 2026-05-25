25 Мая 2026
Сборная Азербайджана по фехтованию заняла шестое место на Кубке мира - ФОТО

25 Мая 2026 11:54
В столице Перу Лиме завершился этап Кубка мира по фехтованию на саблях среди женщин.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Федерацию фехтования Азербайджана, сборная Азербайджана в составе Анны Башты, Сабины Керимовой, Палины Каспярович и Зарифы Гусейновой заняла шестое место среди 24 команд.

Азербайджанские саблистки начали турнир с уверенной победы над Колумбией - 45:27. Затем в 1/8 финала команда обыграла сборную Японии со счетом 45:39 и вышла в число восьми сильнейших.

В четвертьфинале азербайджанская команда встретилась с Польшей в борьбе за выход в полуфинал. Напряженный матч завершился минимальным поражением - 44:45.

В поединках за 5-8-е места сборная Азербайджана победила Южную Корею со счетом 45:41, однако затем уступила Италии - 42:45.

В итоге команда завершила Кубок мира на шестой позиции.

İdman.Biz
