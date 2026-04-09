В Бразилии крыша стадиона сгорела во время соревнований по фехтованию. Об этом сообщает İdman.Biz со ссылкой на ВВС.

Пожар уничтожил крышу олимпийского велодрома в Рио-де-Жанейро, где проходил чемпионат мира по фехтованию среди юниоров и кадетов. Из-за пожара программу заключительного дня соревнований, проходивших с 1 апреля, перенесли на другую арену.

В борьбе с возгоранием было задействовано 80 пожарных и 20 единиц техники. Огонь потушили за 14 часов. По словам мэра Рио-де-Жанейро, велотрек не получил повреждений.