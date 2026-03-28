Азербайджанская фехтовальщица завоевала "бронзу" на турнире в Ташкенте

Член женской сборной Азербайджана по фехтованию на саблях Полина Касперович завоевала бронзовую медаль на этапе Кубка мира в Ташкенте (Узбекистан).

Как сообщает İdman.Biz, завершив групповой этап с пятью победами, Касперович дошла до полуфинала личного первенства среди саблисток, тем самым обеспечив себе "бронзу".

На пути к восьмерке сильнейших Касперович в плей-офф одержала победу над Самирой Шокировой из Узбекистана (15:6), венесуэлкой Катериной Паредес Торрес (15:11), украинкой Алиной Комащук (15:14) и испанкой Арасели Наварро (15:13). В поединке за выход в полуфинал наша саблистка одолела Анастасию Шорохову, выступавшую под нейтральным флагом (15:10). В матче за выход в финал Касперович уступила болгарской фехтовальщице Йоане Илиевой со счетом 6:15.

Анна Башта, впервые выступившая на международном турнире после длительной травмы, остановилась на стадии основной сетки. Сабина Керимова и Зарифа Гусейнова завершили выступление в переходном этапе плей-офф.

Завтра в командных соревнованиях наши саблистки встретятся со сборной США в поединке за выход в восьмерку сильнейших.