27 Февраля 2026
Три азербайджанских фехтовальщиков вошли в топ-8 ЧЕ

Азербайджанские фехтовальщики выступили на чемпионате Европы среди юношей и молодежи, который проходит в Тбилиси.

Как сообщает İdman.Biz, Аббас Гусейнов, Зарифа Гусейнова и Вахаб Фатуллаев завершили борьбу в шаге от бронзовых наград, войдя в число восьми сильнейших в своих категориях.

В соревнованиях саблистов среди юношей Аббас Гусейнов дошел до четвертьфинала и занял шестое место среди 80 участников. В турнире саблисток среди молодежи Зарифа Гусейнова также остановилась на стадии 1/4 финала и заняла седьмое место среди 72 спортсменок. В личном турнире шпажистов среди молодежи, где выступали 126 фехтовальщиков, Вахаб Фатуллаев завершил выступление на седьмой позиции.

В командных соревнованиях молодежная сборная Азербайджана по сабле в составе Аббаса Гусейнова, Тимура Гуснаддинова, Расула Алиева и Нахида Мамедли заняла 11-е место. Женская молодежная команда по сабле, за которую выступали Зарифа Гусейнова, Алла Гасанова, Лейла Ахмедова и Фарах Абасова, завершила турнир на 14-й строчке.

