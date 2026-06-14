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Фехтовальщики Азербайджана выступят на чемпионате Европы во Франции

Фехтование
Новости
14 Июня 2026 18:15
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Фехтовальщики Азербайджана выступят на чемпионате Европы во Франции

С 16 по 21 июня во французском Антони пройдет чемпионат Европы по фехтованию.

Как сообщает İdman.biz, сборная Азербайджана будет представлена на турнире девятью спортсменами.

В соревнованиях по сабле среди женщин выступят Анна Башта, Сабина Керимова, Полина Касперович и Зарифа Гусейнова. В мужской сабле честь страны будут защищать Мурад Акперов, Магсуд Гусейнли, Аббас Гусейнли и Салех Мамедов.

Кроме того, в турнире шпажистов примет участие Вахаб Фатуллаев.

Азербайджан также выставит мужскую и женскую команды в соревнованиях по сабле.

Чемпионат Европы станет одним из главных стартов сезона для ведущих фехтовальщиков континента.

İdman.Biz
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