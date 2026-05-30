30 Мая 2026
Сабина Керимова: “Сборная выглядит намного увереннее, чем прежде” – КОММЕНТАРИЙ İDMAN.BİZ

30 Мая 2026 11:51
Этап Кубка мира по фехтованию, прошедший в Перу, продемонстрировал рост азербайджанских саблисток.

Об этом в беседе с İdman.Biz заявила азербайджанская фехтовальщица Сабина Керимова, которая приняла участие на этих соревнованиях в команде с Анной Баштой, Палиной Каспярович и Зарифой Гусейновой.

Спортсменка отметила положительные изменения в игре сборной: "Азербайджан достойно выступил. Улучшились командные результаты, появилась стабильность в матчах против сильных соперников. Сейчас сборная выглядит намного увереннее и стабильнее по сравнению с предыдущими сезонами. Видно, что команда постепенно набирает форму и возвращает конкурентоспособность на международной арене".

Керимова также прокомментировала свое выступление: "Для меня этот этап получился очень эмоциональным и полезным с точки зрения опыта. Были хорошие поединки, где удалось показать свой уровень, но есть над чем работать. Самыми тяжелыми стали бои с соперниками высокого уровня – там все решали концентрация, скорость принятия решений и выдержка до последнего укола. В целом осталась частично довольна собой: есть положительные моменты, но понимаю, что могу выступать еще лучше, поэтому продолжаю работать".

Спортсменка подчеркнула, что сейчас сборная интенсивно готовится к чемпионату Европы. Команда проводит работу над ошибками после последних стартов и делает акцент на физической форме и тактике.

Напомним, что сборная Азербайджана по фехтованию заняла шестое место на этапе Кубка мира в Перу.

