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Чингиз Мустафаев: “На ЧМ по фехтованию нужен иной психологический подход” – КОММЕНТАРИЙ İDMAN.BİZ

Фехтование
Новости
4 Июля 2026 16:51
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Чингиз Мустафаев: “На ЧМ по фехтованию нужен иной психологический подход” – КОММЕНТАРИЙ İDMAN.BİZ

Задача сборной Азербайджана по фехтованию к летним Олимпийским играм в Лос-Анджелесе – впервые завоевать лицензию в командных соревнованиях по сабле среди женщин. Об этом в беседе с İdman.Biz заявил главный тренер национальной команды Чингиз Мустафаев.

По словам специалиста, сборной удалось приблизиться к этой цели на недавнем чемпионате Европы, который прошел во Франции: “Чтобы завоевать олимпийскую лицензию в командных соревнованиях по сабле среди женщин, для нас очень важно попадать в восьмерку лучших на крупных турнирах. Нам удалось выполнить эту минимальную задачу на Евро и укрепить свои позиции в рейтинге”.

При этом Мустафаев указал на недочеты в выступлении и высказался о лидере команды Анне Баште:
“Если рассматривать поединки по отдельности, то мы не до конца остались довольными выступлениями против Польши. Думаю, должны были продемонстрировать равный уровень борьбы. Другими словами, отвечать ударом на удар. В целом, многие эксперты, и не только я, считают, что чемпионат Европы – более сложный турнир, чем чемпионат мира. Здесь вы с первого матча сталкиваетесь с сильными соперницами, поэтому нельзя оставлять пробелы. Мы ожидали от Полины Касперович лучшего выступления. Возможно, в некоторых моментах чего-то не хватало. Анне Баште нужно время, чтобы вернуться в свою прежнюю форму”.

В мужской сборной же был спортсмен, который приятно удивил главного тренера: “Магсуд Гусейнли удивил нас в лучшем смысле этого слова. Несмотря на свой юный возраст, он вошел в восьмерку сильнейших. Конечно, такой результат не мог не порадовать нас на взрослых соревнованиях, где участвовали олимпийские и мировые чемпионы.
Что касается командных соревнований по мужской сабле, то очевидно, что, поскольку наш рейтинг был низким, в первом поединке мы столкнулись с сильной итальянской командой. Мы проиграли, но наши спортсмены сделали все возможное. Также уступили Турции, но и здесь произвели хорошее впечатление. Хотя не смогли выйти в восьмерку лучших, нам удалось победить в матче с Болгарией. Наша мужская национальная команда по сабле молода. Думаю, в будущем они покажут себя лучше”.

Чингиз Мустафаев отметил, что сборная сейчас готовится к чемпионату мира и надеется на успешное выступление:
“На чемпионате Европы нам не хватало стабильности, и следовало применить другой психологический подход. Нам нужно улучшить эти аспекты на чемпионате мира”, – добавил он.

Лейла Эминова
İdman.Biz
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