1 Августа 2026
RU

Азербайджанские саблистки заняли 13-е место на чемпионате мира — ФОТО

Фехтование
Новости
1 Августа 2026 16:27
14
Азербайджанские саблистки заняли 13-е место на чемпионате мира — ФОТО

Женская сборная Азербайджана по фехтованию на саблях заняла 13-е место на чемпионате мира в Гонконге.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Федерацию фехтования Азербайджана, в состав команды вошли Анна Башта, Полина Касперович, Сабина Керимова и Зарифа Гусейнова. В первом поединке азербайджанские саблистки победили Канаду со счетом 45:34, после чего в борьбе за выход в восьмерку сильнейших уступили будущим чемпионкам мира из Венгрии — 32:45.

В турнире за 9-16-е места сборная проиграла Польше (34:45), а затем одолела Гонконг (45:40) и Болгарию (45:36). В итоге команда стала 13-й среди 28 участниц.

Мужская сборная Азербайджана в составе Мурада Акберова, Салеха Мамедова, Магсуда Гусейнли и Аббаса Гусейнова заняла 30-е место. Саблисты победили Кувейт (45:39), но в поединке за выход в число 16 сильнейших проиграли Венгрии — 27:45.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Чингиз Мустафаев: “На ЧМ по фехтованию нужен иной психологический подход” – КОММЕНТАРИЙ İDMAN.BİZ
4 Июля 16:51
Фехтование

Чингиз Мустафаев: “На ЧМ по фехтованию нужен иной психологический подход” – КОММЕНТАРИЙ İDMAN.BİZ

Главный тренер оценил выступление национальной команды на чемпионате Европы и поделился целями на ближайшее время
Азербайджанские саблистки вошли в восьмерку сильнейших на Евро
19 Июня 21:36
Фехтование

Азербайджанские саблистки вошли в восьмерку сильнейших на Евро

Мужская сборная также отметилась достойным результатом в личном турнире

Фехтовальщики Азербайджана выступят на чемпионате Европы во Франции
14 Июня 18:15
Фехтование

Фехтовальщики Азербайджана выступят на чемпионате Европы во Франции

На континентальном первенстве страну представят девять спортсменов
Сабина Керимова: “Сборная выглядит намного увереннее, чем прежде” – КОММЕНТАРИЙ İDMAN.BİZ
30 Мая 11:51
Фехтование

Сабина Керимова: “Сборная выглядит намного увереннее, чем прежде” – КОММЕНТАРИЙ İDMAN.BİZ

Азербайджанская фехтовальщица поделилась впечатлениями от этапа Кубка мира в Перу

Сборная Азербайджана по фехтованию заняла шестое место на Кубке мира - ФОТО
25 Мая 11:54
Фехтование

Сборная Азербайджана по фехтованию заняла шестое место на Кубке мира - ФОТО

Команда дошла до четвертьфинала и уступила Польше с разницей в один укол

В Баку определились победители первенства по фехтованию
24 Мая 17:32
Фехтование

В Баку определились победители первенства по фехтованию - ФОТО

Соревнования среди юниоров и молодежи продолжались два дня

Самое читаемое

"Барселона" уступила "Бирмингем Сити" в серии пенальти
01:34
Мировой футбол

"Барселона" уступила "Бирмингем Сити" в серии пенальти

Основное время товарищеского матча завершилось со счетом 2:2
Почему Сатпаев попал в "Челси", а таланты Азербайджана остаются незаметными? - АНАЛИТИКА İDMAN.BİZ
30 Июля 13:12
Азербайджанский футбол

Почему Сатпаев попал в "Челси", а таланты Азербайджана остаются незаметными? - АНАЛИТИКА İDMAN.BİZ

Две победы в 30 матчах европейских отборов показывают системный разрыв в подготовке молодежи

"Манчестер Юнайтед" определился с двумя кандидатами на позицию полузащитника
29 Июля 20:56
Футбол

"Манчестер Юнайтед" определился с двумя кандидатами на позицию полузащитника

Английский клуб выбирает между Карлосом Балебой и Ману Коне
Почему вылетели "Зиря" и "Нефтчи", а "Карабах" опустился в Лигу конференций? - АНАЛИТИКА İDMAN.BİZ
31 Июля 10:55
Азербайджанский футбол

Почему вылетели "Зиря" и "Нефтчи", а "Карабах" опустился в Лигу конференций? - АНАЛИТИКА İDMAN.BİZ

Три разные еврокубковые дуэли выявили общие проблемы азербайджанских клубов