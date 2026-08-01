Азербайджанские саблистки заняли 13-е место на чемпионате мира — ФОТО

Женская сборная Азербайджана по фехтованию на саблях заняла 13-е место на чемпионате мира в Гонконге.
Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Федерацию фехтования Азербайджана, в состав команды вошли Анна Башта, Полина Касперович, Сабина Керимова и Зарифа Гусейнова. В первом поединке азербайджанские саблистки победили Канаду со счетом 45:34, после чего в борьбе за выход в восьмерку сильнейших уступили будущим чемпионкам мира из Венгрии — 32:45.
В турнире за 9-16-е места сборная проиграла Польше (34:45), а затем одолела Гонконг (45:40) и Болгарию (45:36). В итоге команда стала 13-й среди 28 участниц.
Мужская сборная Азербайджана в составе Мурада Акберова, Салеха Мамедова, Магсуда Гусейнли и Аббаса Гусейнова заняла 30-е место. Саблисты победили Кувейт (45:39), но в поединке за выход в число 16 сильнейших проиграли Венгрии — 27:45.