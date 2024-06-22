Бронзовая медаль саблистов в Казани - ФОТО

Азербайджан завоевал очередную медаль на международных мультиспортивных играх «BRICS Sports Games Kazan 2024», проходящих в столице Татарстана Казани.

İdman.biz сообщает, что наша женская сборная завоевала бронзу в фехтовании на саблях.

Сборная в составе Севиль Бунятовой, Валерии Большаковой, Валентины Зейналовой и Фарах Аббасовой в первом противостоянии обыграла Индию со счетом 45:23, но в полуфинале уступила победителю турнира России - 19:45.

Поединок за третье место наши саблистки выиграли у Беларуси со счетом 45:30.

При этом количество медалей, завоеванных азербайджанскими спортсменами на Играх, увеличилось до 25. На счету нашей команды 4 золотых, 7 серебряных и 14 бронзовых наград.

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