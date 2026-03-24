Завершился многодневный Кубок страны по шоссейному велоспорту - ФОТО

24 Марта 2026
Завершился многодневный Кубок страны по шоссейному велоспорту

24 Марта 2026 10:15
Завершился многодневный Кубок страны по шоссейному велоспорту

В Азербайджане успешно завершился многодневный Кубок страны по шоссейному велоспорту, где спортсмены различных возрастных категорий соревновались в индивидуальной гонке с раздельным стартом, критериуме и групповой гонке.

Как сообщает İdman.Biz, по итогам соревнований победителями стали представители разных возрастных групп. Среди девушек 2011-2014 годов рождения в индивидуальной гонке первенствовала Еленика Велизаде, опередившая Сувар Исаеву и Амину Джафарову. В категории девушек 2008-2009 годов "золото" завоевала Марям Гусейнова, оставив позади Назрин Испендиярову и Севиндж Султанзаде.

Среди юношей 2012-2014 годов рождения лучшим стал Абдуррахман Рафиев, а у спортсменов 2010-2011 годов — Рауль Махмудов. В группе молодых людей 2008-2009 годов на высшую ступень пьедестала поднялся Рагим Нагиев. В критериуме среди элиты и спортсменов до 23 лет победу одержал Муса Микаилзаде.

Также определились победители в других дисциплинах. В критериумах выиграли Чингиз Исаев (молодежь), Нихад Акберов и Раван Амирли (юноши), а также Назрин Испендиярова и Сувар Исаева (девушки). В групповых гонках сильнейшими стали Муса Микаилзаде (элита/U23), Нихад Худоев (молодежь), Джавид Бахшиев и Абдуррахман Рафиев (юноши), Джейла Гашимова и Сувар Исаева (девушки).

İdman.Biz
Новости по теме

В Азербайджане стартовал сезон по шоссейным велогонкам
15 Марта 15:59
Велосипедный спорт

В Азербайджане стартовал сезон по шоссейным велогонкам - ФОТО

Около 70 спортсменов приняли участие в стартовой гонке на шоссе

Школьники Балакяна выиграли велогонку
12 Марта 16:29
Велосипедный спорт

Школьники Балакяна выиграли велогонку - ФОТО

Победители получили велосипеды от федерации
Эльман Рустамзаде: “Велосипед отдалил меня от депрессии” – ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ + ФОТО/ВИДЕО
9 Марта 17:11
Велосипедный спорт

Эльман Рустамзаде: “Велосипед отдалил меня от депрессии” – ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ + ФОТО/ВИДЕО

Рустамзаде уже два года ездит везде на велосипеде

Знаменитый казахстанский велогонщик станет почетным гостем гонки "Баку-Ханкенди"
3 Марта 15:52
Велосипедный спорт

Знаменитый казахстанский велогонщик станет почетным гостем гонки "Баку-Ханкенди"

Олимпийский чемпион из Казахстана посетит международный велопробег в Азербайджане
Азербайджанские велогонщики приняли участие в соревнованиях в Анталье - ФОТО
8 Февраля 00:44
Велосипедный спорт

Азербайджанские велогонщики приняли участие в соревнованиях в Анталье - ФОТО

Лучший результат в составе национальной команды показал Муса Микаилзаде
Аэропорт Коньи оставил сборную России без велосипедов
6 Февраля 18:38
Велосипедный спорт

Аэропорт Коньи оставил сборную России без велосипедов

Инвентарь команды не был отправлен из Коньи из-за проблем с логистикой

Самое читаемое

Азербайджанские пловцы завоевали 47 медалей в Грузии
23 Марта 21:30
Плавание

Азербайджанские пловцы завоевали 47 медалей в Грузии - ФОТО

Сборная успешно выступила на Kutaisi Open Spring Cup

Антон Мельников: "По-русски уже разговариваю как бакинцы" - ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ
23 Марта 13:34
Плавание

Антон Мельников: "По-русски уже разговариваю как бакинцы" - ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ

Главный тренер сборной по прыжкам в воду о жизни и работе в Баку
Куарежма: "Португалия хочет выиграть ЧМ-2026 для Роналду"
21 Марта 19:20
Мировой футбол

Куарежма: "Португалия хочет выиграть ЧМ-2026 для Роналду"

Экс-вингер сборной считает, что присутствие Криштиану мотивирует команду
Ронни О’Салливан проиграл в финале World Open-2026
22 Марта 18:50
Другое

Ронни О’Салливан проиграл в финале World Open-2026

Для Ронни этот финал стал 66-м на рейтинговых турнирах в карьере