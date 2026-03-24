Завершился многодневный Кубок страны по шоссейному велоспорту - ФОТО

В Азербайджане успешно завершился многодневный Кубок страны по шоссейному велоспорту, где спортсмены различных возрастных категорий соревновались в индивидуальной гонке с раздельным стартом, критериуме и групповой гонке.

Как сообщает İdman.Biz, по итогам соревнований победителями стали представители разных возрастных групп. Среди девушек 2011-2014 годов рождения в индивидуальной гонке первенствовала Еленика Велизаде, опередившая Сувар Исаеву и Амину Джафарову. В категории девушек 2008-2009 годов "золото" завоевала Марям Гусейнова, оставив позади Назрин Испендиярову и Севиндж Султанзаде.

Среди юношей 2012-2014 годов рождения лучшим стал Абдуррахман Рафиев, а у спортсменов 2010-2011 годов — Рауль Махмудов. В группе молодых людей 2008-2009 годов на высшую ступень пьедестала поднялся Рагим Нагиев. В критериуме среди элиты и спортсменов до 23 лет победу одержал Муса Микаилзаде.

Также определились победители в других дисциплинах. В критериумах выиграли Чингиз Исаев (молодежь), Нихад Акберов и Раван Амирли (юноши), а также Назрин Испендиярова и Сувар Исаева (девушки). В групповых гонках сильнейшими стали Муса Микаилзаде (элита/U23), Нихад Худоев (молодежь), Джавид Бахшиев и Абдуррахман Рафиев (юноши), Джейла Гашимова и Сувар Исаева (девушки).