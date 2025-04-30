В Малайзии состоится турнир, посвященный памяти общенационального лидера Азербайджана

Малазийская шахматная федерация проведет шахматный турнир по случаю 102-летия со дня рождения общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева..

Как сообщает İdman.biz, мероприятие будет организовано при сотрудничестве с посольством Азербайджана в Малайзии.

Турнир запланирован на 17 мая 2025 года в отеле UiTM Shah Alam.

Рейтинговый турнир ФИДЕ будет состоять из семи туров по быстрым шахматам в открытой (мужской) и женской категориях по швейцарской системе.

Отметим, что этот турнир пройдет в Малайзии уже в третий раз.

İdman.biz