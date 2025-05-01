Спад в рейтинге: впервые за семь лет

Мировой рейтинг ФИДЕ за май оказался неудачным для азербайджанских шахматисток.
İdman.biz сообщает, что хотя количество наших представительниц в Топ-100 увеличилось до пяти, ни одна из них не вошла в Топ-50.
Лидер рейтинга Азербайджана Говхар Бейдуллаева (2394) опустилась на восемь позиций и покинула Топ-50. Она изменила свою позицию с 45-го на 53-е место.
Гюнай Мамедзаде (2390), опустившаяся на четыре позиции, находится на 57-м месте. Ульвия Фаталиева (2374), опустившаяся на 10 позиций, находится на 67-м месте, а Ханым Баладжаева (2358), поднявшаяся на три строчки, находится на 82-м. Вернувшаяся в Топ-100 Гюльнар Мамедова занимает 91-е место с 2352 очками.
С потерей Говхар места среди 50 лучших шахматисток Азербайджан выпал из первой половины сотни.
Если взглянуть на историю, то такое снижение произошло впервые за последние семь лет. В последний раз азербайджанские шахматистки не были представлены в Топ-50 в апреле 2018 года.
На тот момент лидер азербайджанского рейтинга Гюнай Мамедзаде занимала 71-е место в мире. В следующем месяце она поднялась наверх и заложила основу для успешной тенденции. С тех пор наши лучшие входили в Топ-50 семь лет подряд - 84 раза.
|
Месяц/год
|
Лидер Азербайджана
|
Место
|
Апрель 2018 г.
|
Гюнай Мамедзаде
|
71
|
Май 2018 г.
|
Гюнай Мамедзаде
|
34
|
Июнь 2018 г.
|
Гюнай Мамедзаде
|
32
|
Июль 2018 г.
|
Гюнай Мамедзаде
|
37
|
Август 2018 г.
|
Гюнай Мамедзаде
|
39
|
Сентябрь 2018 г.
|
Гюнай Мамедзаде
|
33
|
Октябрь 2018 г.
|
Гюнай Мамедзаде
|
33
|
Ноябрь 2018 г.
|
Гюнай Мамедзаде
|
46
|
Декабрь 2018 г.
|
Гюнай Мамедзаде
|
47
|
Январь 2019 г.
|
Гюнай Мамедзаде
|
49
|
Февраль 2019 г.
|
Гюнай Мамедзаде
|
49
|
Март 2019 г.
|
Гюнай Мамедзаде
|
39
|
Апрель 2019 г.
|
Гюнай Мамедзаде
|
40
|
Май 2019 г.
|
Гюнай Мамедзаде
|
40
|
Июнь 2019 г.
|
Гюнай Мамедзаде
|
40
|
Июль 2019 г.
|
Гюнай Мамедзаде
|
40
|
Август 2019 г.
|
Гюнай Мамедзаде
|
41
|
Сентябрь 2019 г.
|
Гюнай Мамедзаде
|
39
|
Октябрь 2019 г.
|
Гюнай Мамедзаде
|
38
|
Ноябрь 2019 г.
|
Гюнай Мамедзаде
|
38
|
Декабрь 2019 г.
|
Гюнай Мамедзаде
|
27
|
Январь 2020 г.
|
Гюнай Мамедзаде
|
28
|
Февраль 2020 г.
|
Гюнай Мамедзаде
|
28
|
Март 2020 г.
|
Гюнай Мамедзаде
|
31
|
Апрель 2020 г.
|
Гюнай Мамедзаде
|
29
|
Май 2020 г.
|
Гюнай Мамедзаде
|
29
|
Июнь 2020 г.
|
Гюнай Мамедзаде
|
29
|
Июль 2020 г.
|
Гюнай Мамедзаде
|
29
|
Август 2020 г.
|
Гюнай Мамедзаде
|
29
|
Сентябрь 2020 г.
|
Гюнай Мамедзаде
|
29
|
Октябрь 2020 г.
|
Гюнай Мамедзаде
|
28
|
Ноябрь 2020 г.
|
Гюнай Мамедзаде
|
31
|
Декабрь 2020 г.
|
Гюнай Мамедзаде
|
30
|
Январь 2021 г.
|
Гюнай Мамедзаде
|
31
|
Февраль 2021 г.
|
Гюнай Мамедзаде
|
29
|
Март 2021 г.
|
Гюнай Мамедзаде
|
29
|
Апрель 2021 г.
|
Гюнай Мамедзаде
|
28
|
Май 2021 г.
|
Гюнай Мамедзаде
|
29
|
Июнь 2021 г.
|
Гюнай Мамедзаде
|
29
|
Июль 2021 г.
|
Гюнай Мамедзаде
|
25
|
Август 2021 г.
|
Гюнай Мамедзаде
|
26
|
Сентябрь 2021 г.
|
Гюнай Мамедзаде
|
25
|
Октябрь 2021 г.
|
Гюнай Мамедзаде
|
25
|
Ноябрь 2021 г.
|
Гюнай Мамедзаде
|
25
|
Декабрь 2021 г.
|
Гюнай Мамедзаде
|
26
|
Январь 2022 г.
|
Гюнай Мамедзаде
|
24
|
Февраль 2022 г.
|
Гюнай Мамедзаде
|
24
|
Март 2022 г.
|
Гюнай Мамедзаде
|
24
|
Апрель 2022 г.
|
Гюнай Мамедзаде
|
26
|
Май 2022 г.
|
Гюнай Мамедзаде
|
26
|
Июнь 2022 г.
|
Гюнай Мамедзаде
|
25
|
Июль 2022 г.
|
Гюнай Мамедзаде
|
26
|
Август 2022 г.
|
Гюнай Мамедзаде
|
21
|
Сентябрь 2022 г.
|
Гюнай Мамедзаде
|
21
|
Октябрь 2022 г.
|
Гюнай Мамедзаде
|
18
|
Ноябрь 2022 г.
|
Гюнай Мамедзаде
|
20
|
Декабрь 2022 г.
|
Гюнай Мамедзаде
|
21
|
Январь 2023 г.
|
Гюнай Мамедзаде
|
21
|
Февраль 2023 г.
|
Гюнай Мамедзаде
|
20
|
Март 2023 г.
|
Гюнай Мамедзаде
|
22
|
Апрель 2023 г.
|
Гюнай Мамедзаде
|
23
|
Май 2023 г.
|
Гюнай Мамедзаде
|
25
|
Июнь 2023 г.
|
Гюнай Мамедзаде
|
25
|
Июль 2023 г.
|
Гюнай Мамедзаде
|
26
|
Август 2023 г.
|
Гюнай Мамедзаде
|
27
|
Сентябрь 2023 г.
|
Гюнай Мамедзаде
|
29
|
Октябрь 2023 г.
|
Гюнай Мамедзаде
|
30
|
Ноябрь 2023 г.
|
Гюнай Мамедзаде
|
29
|
Декабрь 2023 г.
|
Гюнай Мамедзаде
|
27
|
Январь 2024 г.
|
Гюнай Мамедзаде
|
26
|
Февраль 2024 г.
|
Гюнай Мамедзаде
|
26
|
Март 2024 г.
|
Гюнай Мамедзаде
|
27
|
Апрель 2024 г.
|
Гюнай Мамедзаде
|
34
|
Май 2024 г.
|
Гюнай Мамедзаде
|
35
|
Июнь 2024 г.
|
Гюнай Мамедзаде
|
29
|
Июль 2024 г.
|
Гюнай Мамедзаде
|
33
|
Август 2024 г.
|
Гюнай Мамедзаде
|
31
|
Сентябрь 2024 г.
|
Гюнай Мамедзаде
|
33
|
Октябрь 2024 г.
|
Гюнай Мамедзаде
|
34
|
Ноябрь 2024 г.
|
Гюнай Мамедзаде
|
39
|
Декабрь 2024 г.
|
Гюнай Мамедзаде
|
36
|
Январь 2025 г.
|
Гюнай Мамедзаде
|
38
|
Февраль 2025 г.
|
Гюнай Мамедзаде
|
36
|
Март 2025 г.
|
Говхар Бейдуллаева
|
43
|
Апрель 2025 г.
|
Говхар Бейдуллаева
|
45
|
Май 2025 г.
|
Говхар Бейдуллаева
|
53
Отметим, что всего три месяца назад, в февральском рейтинге, две наших представительницы входили в Топ-50. На тот момент Гюнай Мамедзаде занимала 36-е место с 2412 очками, а Говхар Бейдуллаева - 41-е с 2404.
Вугар Хейруллаев
İdman.biz