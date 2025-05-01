1 Мая 2025
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Спад в рейтинге: впервые за семь лет

Шахматы
Аналитика
1 Мая 2025 17:12
23
Спад в рейтинге: впервые за семь лет

Мировой рейтинг ФИДЕ за май оказался неудачным для азербайджанских шахматисток.

İdman.biz сообщает, что хотя количество наших представительниц в Топ-100 увеличилось до пяти, ни одна из них не вошла в Топ-50.

Лидер рейтинга Азербайджана Говхар Бейдуллаева (2394) опустилась на восемь позиций и покинула Топ-50. Она изменила свою позицию с 45-го на 53-е место.

Гюнай Мамедзаде (2390), опустившаяся на четыре позиции, находится на 57-м месте. Ульвия Фаталиева (2374), опустившаяся на 10 позиций, находится на 67-м месте, а Ханым Баладжаева (2358), поднявшаяся на три строчки, находится на 82-м. Вернувшаяся в Топ-100 Гюльнар Мамедова занимает 91-е место с 2352 очками.

С потерей Говхар места среди 50 лучших шахматисток Азербайджан выпал из первой половины сотни.

Если взглянуть на историю, то такое снижение произошло впервые за последние семь лет. В последний раз азербайджанские шахматистки не были представлены в Топ-50 в апреле 2018 года.

На тот момент лидер азербайджанского рейтинга Гюнай Мамедзаде занимала 71-е место в мире. В следующем месяце она поднялась наверх и заложила основу для успешной тенденции. С тех пор наши лучшие входили в Топ-50 семь лет подряд - 84 раза.

Месяц/год

Лидер Азербайджана

Место

Апрель 2018 г.

Гюнай Мамедзаде

71

Май 2018 г.

Гюнай Мамедзаде

34

Июнь 2018 г.

Гюнай Мамедзаде

32

Июль 2018 г.

Гюнай Мамедзаде

37

Август 2018 г.

Гюнай Мамедзаде

39

Сентябрь 2018 г.

Гюнай Мамедзаде

33

Октябрь 2018 г.

Гюнай Мамедзаде

33

Ноябрь 2018 г.

Гюнай Мамедзаде

46

Декабрь 2018 г.

Гюнай Мамедзаде

47

Январь 2019 г.

Гюнай Мамедзаде

49

Февраль 2019 г.

Гюнай Мамедзаде

49

Март 2019 г.

Гюнай Мамедзаде

39

Апрель 2019 г.

Гюнай Мамедзаде

40

Май 2019 г.

Гюнай Мамедзаде

40

Июнь 2019 г.

Гюнай Мамедзаде

40

Июль 2019 г.

Гюнай Мамедзаде

40

Август 2019 г.

Гюнай Мамедзаде

41

Сентябрь 2019 г.

Гюнай Мамедзаде

39

Октябрь 2019 г.

Гюнай Мамедзаде

38

Ноябрь 2019 г.

Гюнай Мамедзаде

38

Декабрь 2019 г.

Гюнай Мамедзаде

27

Январь 2020 г.

Гюнай Мамедзаде

28

Февраль 2020 г.

Гюнай Мамедзаде

28

Март 2020 г.

Гюнай Мамедзаде

31

Апрель 2020 г.

Гюнай Мамедзаде

29

Май 2020 г.

Гюнай Мамедзаде

29

Июнь 2020 г.

Гюнай Мамедзаде

29

Июль 2020 г.

Гюнай Мамедзаде

29

Август 2020 г.

Гюнай Мамедзаде

29

Сентябрь 2020 г.

Гюнай Мамедзаде

29

Октябрь 2020 г.

Гюнай Мамедзаде

28

Ноябрь 2020 г.

Гюнай Мамедзаде

31

Декабрь 2020 г.

Гюнай Мамедзаде

30

Январь 2021 г.

Гюнай Мамедзаде

31

Февраль 2021 г.

Гюнай Мамедзаде

29

Март 2021 г.

Гюнай Мамедзаде

29

Апрель 2021 г.

Гюнай Мамедзаде

28

Май 2021 г.

Гюнай Мамедзаде

29

Июнь 2021 г.

Гюнай Мамедзаде

29

Июль 2021 г.

Гюнай Мамедзаде

25

Август 2021 г.

Гюнай Мамедзаде

26

Сентябрь 2021 г.

Гюнай Мамедзаде

25

Октябрь 2021 г.

Гюнай Мамедзаде

25

Ноябрь 2021 г.

Гюнай Мамедзаде

25

Декабрь 2021 г.

Гюнай Мамедзаде

26

Январь 2022 г.

Гюнай Мамедзаде

24

Февраль 2022 г.

Гюнай Мамедзаде

24

Март 2022 г.

Гюнай Мамедзаде

24

Апрель 2022 г.

Гюнай Мамедзаде

26

Май 2022 г.

Гюнай Мамедзаде

26

Июнь 2022 г.

Гюнай Мамедзаде

25

Июль 2022 г.

Гюнай Мамедзаде

26

Август 2022 г.

Гюнай Мамедзаде

21

Сентябрь 2022 г.

Гюнай Мамедзаде

21

Октябрь 2022 г.

Гюнай Мамедзаде

18

Ноябрь 2022 г.

Гюнай Мамедзаде

20

Декабрь 2022 г.

Гюнай Мамедзаде

21

Январь 2023 г.

Гюнай Мамедзаде

21

Февраль 2023 г.

Гюнай Мамедзаде

20

Март 2023 г.

Гюнай Мамедзаде

22

Апрель 2023 г.

Гюнай Мамедзаде

23

Май 2023 г.

Гюнай Мамедзаде

25

Июнь 2023 г.

Гюнай Мамедзаде

25

Июль 2023 г.

Гюнай Мамедзаде

26

Август 2023 г.

Гюнай Мамедзаде

27

Сентябрь 2023 г.

Гюнай Мамедзаде

29

Октябрь 2023 г.

Гюнай Мамедзаде

30

Ноябрь 2023 г.

Гюнай Мамедзаде

29

Декабрь 2023 г.

Гюнай Мамедзаде

27

Январь 2024 г.

Гюнай Мамедзаде

26

Февраль 2024 г.

Гюнай Мамедзаде

26

Март 2024 г.

Гюнай Мамедзаде

27

Апрель 2024 г.

Гюнай Мамедзаде

34

Май 2024 г.

Гюнай Мамедзаде

35

Июнь 2024 г.

Гюнай Мамедзаде

29

Июль 2024 г.

Гюнай Мамедзаде

33

Август 2024 г.

Гюнай Мамедзаде

31

Сентябрь 2024 г.

Гюнай Мамедзаде

33

Октябрь 2024 г.

Гюнай Мамедзаде

34

Ноябрь 2024 г.

Гюнай Мамедзаде

39

Декабрь 2024 г.

Гюнай Мамедзаде

36

Январь 2025 г.

Гюнай Мамедзаде

38

Февраль 2025 г.

Гюнай Мамедзаде

36

Март 2025 г.

Говхар Бейдуллаева

43

Апрель 2025 г.

Говхар Бейдуллаева

45

Май 2025 г.

Говхар Бейдуллаева

53

Отметим, что всего три месяца назад, в февральском рейтинге, две наших представительницы входили в Топ-50. На тот момент Гюнай Мамедзаде занимала 36-е место с 2412 очками, а Говхар Бейдуллаева - 41-е с 2404.

Вугар Хейруллаев

İdman.biz

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