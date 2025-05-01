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Магомед Мурадлы единолично возглавил Baku Open

Шахматы
Новости
1 Мая 2025 23:46
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Магомед Мурадлы единолично возглавил Baku Open

Азербайджанский шахматист Магомед Мурадлы единолично возглавил турнирную таблицу главного турнира шахматного фестиваля Baku Open, одержав победу во всех четырёх стартовых партиях.

Как передаёт İdman.biz, в четвёртом туре Мурадлы обыграл индийского шахматиста Асвата.

В активе азербайджанца — четыре очка. Он единолично лидирует, опережая на пол-очка ближайшего преследователя — рейтинг-фаворита турнира Александра Инджича из Сербии.

По три очка среди представителей Азербайджана набрали Мисреддин Искендеров, Реад Самедов, Хазар Бабазаде и Мурад Ибрагимли, которые занимают 6-е, 11-е, 3-е и 4-е места соответственно.

İdman.biz

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