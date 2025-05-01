Махир Мамедов: "В "Битве чемпионов" такие ходы, которые нечасто встречаются на практике"

«Несмотря на то, что турнир «Битва чемпионов» носил статус товарищеского, за доской шла непримиримая борьба».

Об этом İdman.biz заявил президент Федерации шахмат Азербайджана, вице-президент ФИДЕ Махир Мамедов.

Он признался, что получил удовольствие от матчей между Рауфом Мамедовым и Рустамом Касымджановым и Гюнай Мамедзаде с Антуанеттой Стефановой.

«Мы увидели такие ходы, которые нечасто встречаются на практике. Чемпионы Азербайджана Рауф Мамедов и Гюнай Мамедзаде, а также чемпионы мира Рустам Касымджанов и Антуанетта Стефанова были полны идей. Любители шахмат были поражены накалом борьбы, никто не хотел уступать. Я благодарю национальный музей ковра за возможность провести турнир в таком памятном месте», - подчеркнул М.Мамедов.

Отметим, что Мамедов по сумме партий в рапид и блиц переиграл Касымджанова, а Мамедзаде оказалась сильнее Стефановой.

Заки Фейзуллаев

İdman.biz