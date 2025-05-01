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Мамедъяров начал май 21-м в рапид-рейтинге

Шахматы
Новости
1 Мая 2025 12:25
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Мамедъяров начал май 21-м в рапид-рейтинге

Международная Федерация шахмат вслед за классическим рейтингом опубликовала табель о рангах по рапиду и блицу на начало мая.

Как сообщает İdman.biz, в рапиде наилучшие показатели из азербайджанских гроссмейстеров у Шахрияра Мамедъярова. Он обосновался на 21-м месте (2701), тогда как Теймур Раджабов (2668) идет 34-м, а Эльтадж Сафарли (2616) - 96-й.

Лидирует в рапиде Магнус Карлсен (Норвегия, 2819), далее следуют Дин Лижэнь (Китай, 2776) и Ян Непомнящий (ФИДЕ, 2758).

В то же время в блице Мамедъяров находится на 35-м месте (2680). Раджабов обосновался на 43-й позиции (2663). В первой сотне еще двое наших шахматистов: Рауф Мамедов (2637) находится на 65-й строчке, а Эльтадж Сафарли - на 76-й позиции (2627).

Лидером в блице также является Карлсен (2883), на втором месте Алиреза Фирузджа (Франция, 2857), а замыкает тройку Хикару Накамура (США, 2837).

İdman.biz

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