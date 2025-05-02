Лидер Baku Open против чемпиона Европы

Сегодня на шахматном фестивале Baku Open будут сыграны партии пятого тура.

Как передает İdman.biz, единоличным лидером является Магомед Мурадлы. Азербайджанский гроссмейстер имеет стопроцентный показатель – четыре победы в четырех встречах. В очередном туре он будет противостоять чемпиону Европы Александару Инджичу (Сербия).

Призовой фонд Baku Open составляет 55 тысяч долларов. В нем принимают участие около 700 шахматистов из 16-ти стран.

Ниже приводим наиболее интересные пятого тура:

Магомед Мурадлы – Александр Инджич (Сербия)

Баадур Джобава (Грузия) – Реад Самедов

Вахап Санал (Турция) - Хазар Бабазаде

Широглан Талыбов – Адитья Миттал (Индия)

Мисратдин Искендеров – Г.Харшавадхан (Индия)

А.Иллампарти (Индия) – Мурад Ибрагимли

С.Асват (Индия) – Айдын Сулейманлы

Положение после четырех туров: 1. Магомед Мурадлы – 4 очка, 2. Александр Инджич (Сербия) – 3,5, 3. Хазар Бабазаде, 4. Мурад Ибрагимли, 5. С.Асват (Индия), 6. Мисратдин Искендеров – по 3.

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