Лидер Baku Open против чемпиона Европы

Сегодня на шахматном фестивале Baku Open будут сыграны партии пятого тура.
Как передает İdman.biz, единоличным лидером является Магомед Мурадлы. Азербайджанский гроссмейстер имеет стопроцентный показатель – четыре победы в четырех встречах. В очередном туре он будет противостоять чемпиону Европы Александару Инджичу (Сербия).
Призовой фонд Baku Open составляет 55 тысяч долларов. В нем принимают участие около 700 шахматистов из 16-ти стран.
Ниже приводим наиболее интересные пятого тура:
Магомед Мурадлы – Александр Инджич (Сербия)
Баадур Джобава (Грузия) – Реад Самедов
Вахап Санал (Турция) - Хазар Бабазаде
Широглан Талыбов – Адитья Миттал (Индия)
Мисратдин Искендеров – Г.Харшавадхан (Индия)
А.Иллампарти (Индия) – Мурад Ибрагимли
С.Асват (Индия) – Айдын Сулейманлы
Положение после четырех туров: 1. Магомед Мурадлы – 4 очка, 2. Александр Инджич (Сербия) – 3,5, 3. Хазар Бабазаде, 4. Мурад Ибрагимли, 5. С.Асват (Индия), 6. Мисратдин Искендеров – по 3.
İdman.biz