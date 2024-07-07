Состоялась церемония закрытия международного шахматного фестиваля "Baku Open 2024" - ФОТО

Завершился организованный в нашей столице международный шахматный фестиваль «Baku Open 2024».

İdman.biz сообщает, что состоялась церемония закрытия соревнования, посвященного 100-летию Международной шахматной федерации (ФИДЕ).

На церемонии закрытия турнира, организованного совместно Министерством молодежи и спорта и Федерацией шахмат Азербайджана (ФША), было показано видео с обзором фестиваля.

В своем выступлении президент ФША Махир Мамедов выразил благодарность организаторам. Он отметил, что это соревнование отличается от других рядом особенностей:

«У шахматистов всех возрастов есть хорошие возможности играть как дома, так и за рубежом. Как известно, этот год - олимпийский. Наши спортсмены готовятся к Парижу-2024. Удачи им. Очень рад, что ветераны приняли участие в турнире. Поздравляю победителей и надеюсь скоро увидеть вас на новых соревнованиях».

Затем состоялась церемония награждения победителей. Призы победителям вручили министр молодежи и спорта Фарид Гаибов, глава ФША Махир Мамедов и первый вице-президент Федерации Фаиг Гасанов.

В мужской борьбе 4 шахматиста набрали по 7 очков. По дополнительным показателям титул чемпионки завоевал Сина Мовахед (Иран). Индийец Абхиманью Пураник занял 2-е место, Миттал Адитья - 3-е. Вугар Асадлы добился самого высокого результата среди азербайджанских шахматистов, став 5-м с 6,5 очками.

Вженкой борьбе титул завоевала россиянка Полина Шувалова с результатом 6,5 очков. Следующие места заняли казахстанские шахматистки Бибисара Асаубаева (6,5 очка) и Меруерт Камалиденова (5,5 очка). Гюльнар Мамедова, имеющая 5,5 очков, завершила соревнование на 4-м месте.

Отметим, что в турнире, посвященном 100-летию ФИДЕ, приняли участие шахматисты из Болгарии, Грузии, Индии, Ирана, Казахстана, Саудовской Аравии, Катара, Турции, Украины, США, Узбекистана, а также выступающие под знаменем ФИДЕ.

Айтадж Сахяд

İdman.biz