Фарид Гаибов встретился с президентом ФИДЕ - ФОТО

Сегодня министр молодежи и спорта Фарид Гаибов принял президента ФИДЕ Аркадия Дворковича.

Как сообщает İdman.biz, гость был проинформирован о работе, проделанной в направлении развития шахмат в Азербайджане за последние годы.

На встрече министр рассказал о достижениях наших шахматистов. Президент ФИДЕ отметил, что забота государства о шахматах в Азербайджане является образцовой, и высоко оценил победы наших шахматистов на международных соревнованиях в последние годы.

На встрече присутствовали заместитель министра Мариана Василева, начальник отдела спорта министерства Эльнур Мамедов и президент Федерации шахмат Азербайджана Махир Мамедов.

Отметим, что Аркадий Дворкович приехал в нашу страну в рамках международного шахматного турнира «Baku Open-2024».

İdman.biz