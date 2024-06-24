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Более трехсот шахматистов сыграют в "Baku Open"

Шахматы
Новости
24 Июня 2024 16:39
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Более трехсот шахматистов сыграют в "Baku Open"

29 июня в столице начнется традиционный шахматный фестиваль «Baku Open».

Как сообщает İdman.biz, в нем примут участие более трехсот игроков из Болгарии, Грузии, Индии, Ирана, Казахстана, Саудовской Аравии, Катара, Турции, Украины, США, Узбекистана.

Азербайджан будет представлен Рауфом Мамедовым, Гадиром Гусейновым, Айдыном Сулейманлы, Магомедом Мурадлы, Гюнай Мамедзаде, Говхар Бейдуллаевой, Ульвией Фаталиевой, Ханым Баладжаевой, Гюльнар Мамедовой и другими игроками.

Турнир, посвященный 100-летию ФИДЕ, пройдет при совместной поддержке Федерации шахмат страны и Министерства молодежи и спорта.

Общий призовой фонд фестиваля, который пройдет в Бакинском Дворце спорта, составил 50 тысяч долларов США.
Фестиваль, разбитый на соревнования в группе А и В, будет состоять из девяти туров.

İdman.biz

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