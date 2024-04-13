Манафов захватил лидерство в чемпионате

Чемпионат Азербайджана по шахматам среди мужчин набирает обороты.

Как сообщает İdman.biz, после двух туров в лидеры выбился Вугар Манафов, имеющий стопроцентный показатель. Далее идет группа преследователей из семи игроков, включая рейтинг-фаворита Айдына Сулейманлы.

Всего в чемпионате выступают 20 шахматистов, а чемпионат состоит из двух этапов. Лучшая четверка по итогам девяти туров продолжит борьбу в полуфинале.

Призовой фонд соревнования составил 30 тысяч манат, из которых 12 тысяч получит победитель.

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