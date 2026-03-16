Ульвия Фаталиева: "Очень радует победа на турнире в Узбекистане"

Азербайджанская шахматистка Ульвия Фаталиева стала победительницей международного турнира IV Womens Chess Championship, прошедшего в узбекском городе Бухара. Спортсменка, которая в прошлом месяце также завоевала титул чемпионки Азербайджана, набрала 6.5 очков в 9 турах.

"В турнире принимали участие 10 шахматисток из 8 стран. Соперники были очень сильными. Тот факт, что мне удалось показать такой результат и занять первое место, очень радует", - отметила Фаталиева в интервью report.az.

Победный результат 6.5 из 9 возможных позволил азербайджанскому гроссмейстеру обойти ближайших преследовательниц на пол-очка. Турнир проходил по круговой системе, где Фаталиева не потерпела ни одного поражения, одержав 4 победы и завершив 5 партий вничью. Этот успех позволил ей не только занять высшую ступень пьедестала, но и прибавил 12 пунктов к ее международному рейтингу ЭЛО.

"Надеюсь, что подобные достижения будут иметь продолжение. Мы сделаем все возможное, чтобы показывать высокие результаты и в следующих соревнованиях", - добавила шахматистка, говоря о своих будущих целях.