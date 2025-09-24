Усик выразил готовность провести бой с блогером по правилам ММА

Абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик заявил, что готов встретиться с блогером и боксером Джейком Полом в клетке по правилам MMA, сообщает İdman.biz. Украинский спортсмен отметил, что не намерен довольствоваться малым и стремится к новым вершинам.

«Хороший план. Только я здесь не за пятым местом — мне нужно первое. Скоро переверну страницу бокса, а потом — жду тебя в клетке. Посмотрим, что у тебя там: реальное мужество или просто любовь к заголовкам», — написал Усик в соцсетях.

Напомним, Джейк Пол 15 ноября проведет выставочный поединок против Джервонты Дэвиса. Бой состоится в промежуточной весовой категории до 88,5 кг и будет рассчитан на 10 раундов по три минуты.

İdman.biz