Менеджер Усика о бое с Джейком Полом: "Нас посадят в тюрьму за убийство"

Менеджер абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе Александра Усика Эгис Климас прокомментировал слухи о возможном бое с американским блогером Джейком Полом, передает İdman.biz.
По словам Климаса, бой по правилам бокса невозможен:
«После такого боя нас посадят в тюрьму за убийство. Мы понимаем, что нельзя сводить Усика и Пола в ринге. Александр никогда этого не сделает», — подчеркнул он.
Однако менеджер отметил, что поединок в формате ММА выглядел бы более уместным:
«Насколько я знаю, Джейк был хорошим борцом. Он умеет бороться и немного умеет драться. Поэтому бой по правилам ММА был бы идеальным событием для нас».
Напомним, Усик недавно победил британца Дэниела Дюбуа нокаутом в пятом раунде и провел staredown с Джейком Полом. На его счету 24 победы в 24 поединках на профессиональном ринге.
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