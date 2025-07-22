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Менеджер Усика о бое с Джейком Полом: "Нас посадят в тюрьму за убийство"

Бокс
Новости
22 Июля 2025 02:35
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Менеджер Усика о бое с Джейком Полом: "Нас посадят в тюрьму за убийство"

Менеджер абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе Александра Усика Эгис Климас прокомментировал слухи о возможном бое с американским блогером Джейком Полом, передает İdman.biz.

По словам Климаса, бой по правилам бокса невозможен:
«После такого боя нас посадят в тюрьму за убийство. Мы понимаем, что нельзя сводить Усика и Пола в ринге. Александр никогда этого не сделает», — подчеркнул он.

Однако менеджер отметил, что поединок в формате ММА выглядел бы более уместным:
«Насколько я знаю, Джейк был хорошим борцом. Он умеет бороться и немного умеет драться. Поэтому бой по правилам ММА был бы идеальным событием для нас».

Напомним, Усик недавно победил британца Дэниела Дюбуа нокаутом в пятом раунде и провел staredown с Джейком Полом. На его счету 24 победы в 24 поединках на профессиональном ринге.

İdman.biz

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