В Хырдалане открылся новый зал бокса - ФОТО

В Хырдалане сдан в эксплуатацию новый зал спортивного клуба "Золотая перчатка".

Как сообщает İdman.biz, член правления Федерации бокса Азербайджана Ровшан Гусейнов перерезал красную ленточку в честь открытия центра.

После исполнения Государственного гимна Азербайджана зал начал функционировать. Гости ознакомились с созданными здесь условиями и обменялись мыслями о дальнейших перспективах. В тренировках здесь примут участие около 100 молодых боксеров.

Отметим, что филиалы спортивного клуба "Золотая перчатка" также действуют в Баку и Сумгаите.

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