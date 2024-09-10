В Хырдалане открылся новый зал бокса - ФОТО

В Хырдалане сдан в эксплуатацию новый зал спортивного клуба "Золотая перчатка".
Как сообщает İdman.biz, член правления Федерации бокса Азербайджана Ровшан Гусейнов перерезал красную ленточку в честь открытия центра.
После исполнения Государственного гимна Азербайджана зал начал функционировать. Гости ознакомились с созданными здесь условиями и обменялись мыслями о дальнейших перспективах. В тренировках здесь примут участие около 100 молодых боксеров.
Отметим, что филиалы спортивного клуба "Золотая перчатка" также действуют в Баку и Сумгаите.
İdman.biz