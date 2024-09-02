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Азиаты поставили под угрозу олимпийское будущее бокса

Бокс
Новости
2 Сентября 2024 16:56
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Азиаты поставили под угрозу олимпийское будущее бокса

Несмотря на неоднократные угрозы Международного олимпийского комитета (МОК) исключить бокс из программы Олимпийских игр 2028 года, если национальные федерации продолжат поддерживать отстраненную Международную ассоциацию бокса, Азиатская конфедерация бокса (ASBC) проголосовала против выхода из IBA и присоединения к конкурирующей ассоциации.

İdman.biz сообщает, что опрос проводился тайным голосованием и 21 страна проголосовала за продолжение работы с IBA, а 14 проголосовали за присоединение к World Boxing (WB), отколовшемуся органу, который стремится к признанию МОК. Один голос оказался недействительным.

В настоящее время в World Boxing насчитывается 42 члена, а приостановленная IBA имеет более 100 аффилированных организаций.
Поскольку Азиатская конфедерация бокса отказалась присоединиться к «продвигаемому» МОК World Boxing, олимпийское будущее этого вида спорта висит на волоске.

Однако специалисты уверены, что к концу года WB достигнет отметки в 50 членов, необходимой для получения предварительного признания.
После голосования IBA раскритиковала WB, заявив, что у него нет средств для организации крупных международных мероприятий.

«По правде говоря, у World Boxing нет финансов, опыта и поддержки для организации каких-либо полноценных крупных мероприятий, нет средств для поддержки своих членов и нет намерения развивать бокс. У них нет программы, нет видения - только отдельная идея о том, чтобы бокс был на Олимпийских играх», - говорится в заявлении IBA.

İdman.biz

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