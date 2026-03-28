Двукратный чемпион Азии меняет вес перед стартом в Азербайджане

Казахстанский боксер Нурсултан Алтынбек готовится дебютировать в новой весовой категории на международном турнире в Баку.

Как сообщает İdman.Biz, спортсмен принял решение перейти в категорию до 60 килограммов и уже начал подготовку к первому старту в новом весе.

Отмечается, что именно турнир в столице Азербайджана станет для него первым серьезным испытанием после смены категории.

Алтынбек является одним из самых перспективных боксеров Казахстана. Он дважды становился чемпионом Азии среди спортсменов до 22 лет - в 2023 году в Бангкоке и в 2024 году в Астане.

Кроме того, в 2025 году он завоевал золотую медаль Кубка мира World Boxing, который прошел в Бразилии.