Азербайджанский боксер получил бой в Казахстане

Азербайджанский боксер Фарид Алиев проведет следующий поединок на профессиональном ринге в Казахстане.

Как сообщает İdman.Biz, Алиев (3-0, 1 КО) стал новым соперником казахстанца Елнура Суюнбая, заменив представителя Узбекистана Улугбека Каюмбоева. Бой состоится 28 марта в Таразе в полусреднем весе.

Отметим, что для Алиева это станет возвращением на ринг после длительного перерыва - последний раз он выступал в 2022 году, когда в Баку одержал победу над Рамазаном Бабаевым решением судей.

Его соперник Суюнбай дебютировал на профессиональном уровне в июле прошлого года и имеет в активе одну победу.