Азербайджанский боксер получил бой в Казахстане

Азербайджанский боксер Фарид Алиев проведет следующий поединок на профессиональном ринге в Казахстане.
Как сообщает İdman.Biz, Алиев (3-0, 1 КО) стал новым соперником казахстанца Елнура Суюнбая, заменив представителя Узбекистана Улугбека Каюмбоева. Бой состоится 28 марта в Таразе в полусреднем весе.
Отметим, что для Алиева это станет возвращением на ринг после длительного перерыва - последний раз он выступал в 2022 году, когда в Баку одержал победу над Рамазаном Бабаевым решением судей.
Его соперник Суюнбай дебютировал на профессиональном уровне в июле прошлого года и имеет в активе одну победу.