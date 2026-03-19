Отец Фьюри: "Тайсон уже давно не непобедимый"

Джон Фьюри, являющийся отцом бывшего чемпиона мира по версиям WBC, WBO, IBO, WBA Super, The Ring, IBF в супертяжелой весовой категории Тайсона Фьюри, резко высказался в адрес своего сына, отметив, что тот больше находится не на пике своей формы.

"Тайсон уже не в лучшей форме. Я человек прямолинейный — говорю то, что думаю. Я его люблю, но слишком много людей похлопывают его по плечу и говорят неправду, превознося его как непобедимого. Он уже давно не такой", — приводит слова Фьюри старшего İdman.Biz со ссылкой на издание Daily Mail..

По словам отца боксера, тот Тайсон исчез после трилогии с Уайлдером: "Это противостояние покончило с ним. А мои отношения с ним разрушены".