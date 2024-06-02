Альфонсо Домингес завоевал лицензию на Париж-2024!

Азербайджанский боксер Альфонсо Домингес завоевал лицензию на летние Олимпийские игры 2024 года в Париже.

İdman.biz сообщает, что наш чемпион мира, выступающий в категории до 92 кг, оформил квалификацию на Олимпийские игры на II Всемирном олимпийском квалификационном турнире в столице Таиланда Бангкоке.

В 1/4 финала он встретился с Элькином Адильбеком Уулу (Кыргызстан). Домингес победил соперника со счетом 5:0 и вышел в полуфинал, и эта победа дала нашему боксеру право на участие в Париже-2024.

В результате нашу национальную сборную по боксу во французской столице будут представлять пять боксеров-мужчин. До Домингеса на Олимпиаду в Париже квалифицировались Ниджат Гусейнов (51 кг), Малик Гасанов (63,5 кг), Мурад Аллахвердиев (80 кг) и Магомед Абдуллаев (+92 кг).

Отметим, что соревнования по боксу на Играх пройдут с 27 июля по 10 августа.

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