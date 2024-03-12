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Три лицензии в боксе не предел. Лицензионный марафон завершится в Бангкоке

Бокс
Аналитика
12 Марта 2024 18:16
Три лицензии в боксе не предел. Лицензионный марафон завершится в Бангкоке

Сборная Азербайджана по боксу довела количество лицензий до трех. На первой квалификационном турнире Бусто-Арсицио задачу выполнил Ниджат Гусейнов (51 кг), дошедший до полуфинала. В олимпийской команде он составил компанию Мураду Аллахвердиеву (80 кг) и Магомеду Абдуллаеву (+92 кг), выигравших вакансии в Париж на Евроиграх в Кракове. Ну а последней остановкой в отборочном марафоне станет Бангкок, где с 23 мая по 5 июня будут разыграны последние билеты на Летние Игры.

Как передает İdman.biz, турнир в Италии оказался неимоверно тяжелым для нашей команды. Наши мастера кожаной перчатки претендовали на несколько лицензий, но лишь Гусейнов смог достичь цели. Изначально сетка оказалась для него крайне непростой, а во многом определяющим стал бой против армянина Рудольфа Гарбояна в 1/8 финала. Наш боксер вновь нанес поражение сопернику, как и в финале чемпионата Европы, продолжив борьбу за лицензию. В решающем поединке, где на кону была вакансия в Париж, он одолел американца Роско Хилла. Проиграв первый раунд, Ниджат затем перехватил инициативу и смог выиграть бой, пополнив состав олимпийской сборной.

Очень близок к реализации цели был Сархан Алиев (71 кг), который на стадии 1/8 финала также выиграл у боксера из Армении – Гургена Мадояна. Однако, в четвертьфинале он уступил казаху Асланбеку Шимбергенову. Возможно, будь Сархан в полном порядке, то исход поединка оказался бы иным. Но в том то и дело, что рассечение брови, полученное им еще в первом бою, сказалось на результате. Несмотря на это обстоятельство С.Алиев запомнился уверенным выступлением в Италии и нет никаких сомнений, что он продолжит оспаривать лицензию на следующем турнире.

В шаге от четвертьфинала остановился Умид Рустамов (57 кг), потерпевший в 1/8 финала поражение от Асрора Вахидова из Таджикистана. Тогда как Альфонсо Домингес (92 кг) и Тайфур Алиев (63,5 кг) не смогли пройти дальше 1/16 финала. Определенно, тренерский штаб будет делать выводы с прицелом на решающий старт в Бангкоке.

Таким образом, наша сборная «закрыла» три олимпийских веса и еще предстоит борьба за пять возможных вакансий. Сделать это будет крайне непросто, но завоевать еще несколько вакансий в боксе вполне по силам.

Заки Фейзуллаев

İdman.biz

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