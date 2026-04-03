Джейк Пол пообещал подарить автомобиль чемпионке мира по боксу Элли Скотни

Блогер и боксер Джейк Пол опубликовал на своей странице в социальных сетях необычное обещание. Он заявил, что купит автомобиль британской чемпионке мира по боксу Элли Скотни, если она сумеет стать абсолютной чемпионкой мира в двух весах.

"Если Элли Скотни станет самым молодым абсолютным чемпионом или чемпионкой в истории (среди мужчин и женщин) в это воскресенье вечером, то я куплю ей машину. Ей просто нужны права!" — приводит İdman.Biz сообщение Пола.

Пост появился в преддверии боя Скотни, который состоится в воскресенье, 5 апреля. Соперницей британской спортсменки станет Майелли Флорес. Какую машину Пол обещает Скотни, он не сообщил.