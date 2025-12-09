Тайсон о поединке с Флойдом: "Бой пройдет в марте в Африке"

Экс-чемпион мира по боксу Майк Тайсон подтвердил, что его поединок с Флойдом Мейвезером младшим запланирован на март 2026 года. Легенда ринга подчеркнул, что бой должен пройти в Африке и станет одним из самых масштабных событий в истории спорта, сообщает İdman.Biz.

"Бой пройдет в марте в Африке. Это будет невероятно, мы побьем все рекорды. Одно из самых больших событий в истории спорта", - заявил Тайсон.

Отметим, что в июне Тайсону исполнится 60 лет, тогда как Мейвезеру в феврале будет 49. Несмотря на возраст, интерес к возможному поединку между двумя величайшими боксерами современности стремительно растет.

İdman.Biz